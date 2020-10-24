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Батьки назвали доньку на честь провайдера: тепер у них – 18 років безкоштовного інтернету
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У Швейцарії пара, яка щойно стала батьками, вирішила на цьому заробити несподіваним чином. Вони взяли участь в акції місцевого інтернет-провайдера Twifi, який пообіцяв 18 років безкоштовного Wi-Fi тим, хто назве свою дитину в їх честь.
Якщо у пари народилася дівчинка, то її мали назвати Твайфія (Twifia), якщо хлопчик – Твайфіус (Twifius). Пропозиція зацікавила молодих батьків, тож вони вирішили назвати свою новонароджену донечку Твайфією (це офіційно її друге ім'я).
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Батько зізнався, що коли вперше побачив умови акції, то подумав, що це якийсь невдалий жарт. Але пройшло трохи часу, і йому здалося, що це непогана ідея, до того ж ім'я буде і правда унікальним.
"Є імена й гірші, а чим частіше ми вимовляємо "Твайфія", тим душевніше воно звучить", – говорить тато дівчинки.
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Дружина підтримала його, і разом вони придумали, що всі заощаджені за 18 років гроші, які вони не витрачатимуть на інтернет (це близько $ 66 на місяць), будуть відкладати на рахунок донечки.
"Вона зможе використовувати накопичені гроші, щоб скласти іспит з водіння або купити машину", – кажуть батьки.
Глава компанії Twifi особисто пообіцяв парі, що навіть якщо його бізнес закриється раніше, ніж дівчинці виповниться 18, він візьме відповідальність на себе і продовжить виплати сім'ї, тому що "це справа честі".
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