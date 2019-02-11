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Поліція Єгипту випадково зробила археологічне відкриття

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Точний вік знахідок ще невідомий - фото 1
Точний вік знахідок ще невідомий / africandailyvoice

Єгипетська поліція повідомила, що виявила стародавню гробницю недалеко від пірамід Гізи. Раніше її відкрили місцеві жителі, які незаконно вели розкопки під своїм будинком.

"Чорні археологи" таємно вирили дві траншеї, що вели у підземні камери на глибині 1,5 і 4 метри.

І ще: У Єгипті знайшли гробницю служителя храму Амона

Єгипетська поліція повідомила, що виявила стародавню гробницю - фото 307037
Єгипетська поліція повідомила, що виявила стародавню гробницю

Прибулі на місце археологи виявили в стінах однієї з гробниць шість різьблених статуй і пошкоджений керамічний посуд. Точний вік знахідок ще невідомий, як і неясно, чи мають гробниці зв'язок з пірамідами.

Будинок розташований в районі Назлат-ас-Саммай, недалеко від Сфінкса і Великих пірамід Гізи. Здійснювати тут самостійні археологічні роботи суворо заборонено, а порушникам загрожує тюремне ув'язнення і великий штраф.

Піраміди Гізи - фото 307038
Піраміди Гізи

Читайте також: Археологи знайшли в Єгипті 2300-річний форт, призначений для перевезення слонів

Джерело: africandailyvoice
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