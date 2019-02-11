Поліція Єгипту випадково зробила археологічне відкриття

Єгипетська поліція повідомила, що виявила стародавню гробницю недалеко від пірамід Гізи. Раніше її відкрили місцеві жителі, які незаконно вели розкопки під своїм будинком.

"Чорні археологи" таємно вирили дві траншеї, що вели у підземні камери на глибині 1,5 і 4 метри.

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Єгипетська поліція повідомила, що виявила стародавню гробницю

Прибулі на місце археологи виявили в стінах однієї з гробниць шість різьблених статуй і пошкоджений керамічний посуд. Точний вік знахідок ще невідомий, як і неясно, чи мають гробниці зв'язок з пірамідами.

Будинок розташований в районі Назлат-ас-Саммай, недалеко від Сфінкса і Великих пірамід Гізи. Здійснювати тут самостійні археологічні роботи суворо заборонено, а порушникам загрожує тюремне ув'язнення і великий штраф.

Піраміди Гізи

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