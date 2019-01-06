Археологи знайшли в Єгипті 2300-річний форт, призначений для перевезення слонів

Археологи з Польщі та США виявили в Єгипті 2300-річний форт, який захищав древній порт Береніс і був потрібен для перевезення слонів.

Повідомляється, що захисну споруду було побудовано за часів правління династії Птолемеїв, нащадків одного з генералів Олександра Македонського.

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Подвійна лінія стін захищала західну частину фортеці, в той час як однієї лінії було досить для укріплень на сході і півночі. Квадратні вежі були побудовані по кутах і в стратегічних місцях, де з'єднувалися ділянки стін, – відзначили археологи Марек Возняк і Джоанна Радковська.

2300-річний форт знайдено у Єгипті

Західна частина форту, що складається з подвійних стін, звернена всередину країни, що говорить про те, що захисники були особливо занепокоєні нападом з цього напрямку, впевнені представники Польського центру середземноморської археології в Варшавському університеті.

Найбільша і найбільш укріплена частина фортеці Береніс є комплексом довжиною близько 160 метрів і шириною 80 метрів, що складається з трьох великих внутрішніх дворів і кількох пов'язаних з ними споруд, що утворюють замкнутий укріплений комплекс з майстерень і магазинів.

Біля воріт фортеці археологи виявили вирубаний в скелі колодязь і низку стоків і басейнів, які збирали, зберігали та розподіляли як грунтові, так і дощові води. Два найбільших басейни, можливо, мали загальну ємність понад 17 000 літрів. Факт збирання дощової води передбачає, що в Беренісе був більш вологий клімат, ніж зараз.

2300-річний форт знайдено у Єгипті

На південній стороні північної оборонної стіни, на древньому сміттєзвалищі, археологи виявили теракотові статуетки, монети і шматок черепа слона.

Історичні записи показують, що Береніс був частиною ланцюжка портів, побудованих уздовж Червоного моря, щоб допомогти забезпечувати слонами армії Птолемеїв, сказав Возняк. У 2014 році генетичне дослідження показало, що Птолемеї, ймовірно, імпортували своїх слонів з Еритреї в Східній Африці. Череп слона підтверджує це припущення.

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