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Поліція склала плейлист для безпечного водіння: слухайте ці пісні за кермом

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Слухайте безпечну музику в дорозі - фото 1
Слухайте безпечну музику в дорозі / pixabay

Патрульна поліція України на основі публікації швейцарського наукового журналу створила плейлист для безпечного водіння. Збережіть собі пісні, які можна слухати в дорозі!

У статті "Вплив прослуховування музики на фізіологічний стан, розумове навантаження та працездатність водіння з урахуванням температури водія", яка вийшла в науковому онлайн-журналі International Journal of Environmental Research and Public Health в 2019 році, йдеться, що музика, темп якої не перевищує 100 ударів на хвилину, позитивно впливає на стиль їзди.

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Українські поліцейські обрали 40 треків, які відповідають цьому критерію, та склала плейлист для безпечного водіння. "Вмикайте його за кермом і підсвідомо будете їхати повільніше та робити менше небезпечних маневрів", – порадили в поліції.

Додамо, що у плейлист ввійшла і українська, і зарубіжна музика різних жанрів, тому ви точно знайдете пісні до душі. Приємної та безпечної їзди вам!

Слухати онлайн плейлист для безпечного водіння:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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