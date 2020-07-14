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Поліція отримала право зупиняти водіїв без конкретної причини: що змінилось

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Нацполіція України - фото 1
Нацполіція України

У законі "Про Національну поліцію" були вказані конкретні випадки, коли поліцейські можуть зупинити транспортні засоби – зокрема, через порушення Правил дорожнього руху. Однак новий закон змінює цю норму.

Відповідно до статті 35 закону "Про Національну поліцію", копи мали права зупиняти тільки ті автомобілі, що порушили ПДР. Утім, 13 липня 2020 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №2695, який доповнює ст. 35.

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Як повідомляє "Дорожній адвокат", у закон додали ще одну підставу зупинки: "Поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі, якщо така зупинка здійснюється під час проведення профілактичних заходів з метою проведення огляду водіїв з використанням спеціальних технічних засобів для перевірки на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння…"

З нової норми закону випливає, що працівники поліції отримали законне право зупиняти будь-який транспортний засіб з метою проведення огляду на стан сп'яніння. Якщо водій відмовляється від огляду, йому світить штраф 10 200 гривень з позбавленням права керування на 1 рік.

Під час зупинки автомобіля працівник поліції також має право перевіряти документи та оформлювати інші виявлені в процесі порушення.

Поліція отримала право зупиняти водіїв без конкретної причини: що змінилось - фото 415744

Закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування.

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