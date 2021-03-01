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Поліція перехопила 46 суперкарів вуличних гонщиків: епічне відео
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Поліція Гонконгу відреагувала на численні скарги на вуличних гонщиків. Влада дізналися про черговий зліт власників суперкарів і перекрила жваву вулицю, перехопивши відразу 46 стритрейсерів. Усім автолюбителям виписали штрафи, а одну з машин відправили на штрафмайданчик.
Cпецоперацію c кодовою назвою Fossington провели з самого ранку. Колону суперкарів зупинили для упередженої перевірки – співробітники дорожньої поліції звертали увагу на незаконний тюнінг, виявляли неоплачені штрафи та інші порушення.
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У пастку потрапили 46 суперкарів: 20 Lamborghini, 14 Ferrari, 5 Porsche, 3 McLaren, два Nissan GT-R, по 1 Audi R8 і Mercedes-AMG GT. Штрафи виписали усім, причому у 9 автомобілів поліцейські припинили реєстрацію. Тобто для продовження експлуатації власникам доведеться пройти технічну інспекцію. Nissan GT-R евакуювали на штрафмайданчик.
Владі Гонконгу довелося піти на крайні заходи, оскільки у 2020 році кількість скарг на стритрейсерів збільшилася на 40 відсотків. Найбільше звернень зафіксовано вночі та рано вранці у вихідні та святкові дні. В основному жителі скаржаться на надмірний шум. Штрафи з камер фото- та відеофіксації власників суперкарів бентежать мало.
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