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Поліція отримала право штрафувати євробляхи на місці

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Поліція отримала право штрафувати євробляхи на місці - фото 1

Національна поліція отримала доступ до електронної бази Державної фіскальної служби і тепер може перевіряти статус автомобілів на іноземних номерах. Це дає поліцейським право штрафувати водіїв євроблях на місці.

На цей момент система працює в тестовому режимі в Харківській області, але найближчим часом буде запущена по всій Україні. Штрафувати будуть за керування авто на іноземній реєстрації, яке вчасно не покинуло межі країни, і за керування автомобілем на єврономерах не тою людиною, яка ввезла авто в Україну.

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Розмір першого штрафу – 8,5 тисяч гривень. За повторне порушення – штраф 17 тисяч гривень або позбавлення водійських прав на рік.

До цього поліція могла зупиняти євробляхи тільки за порушення правил дорожнього руху. Штрафувати за прострочення ввезення могли тільки працівники митниці, які не мали права зупиняти авто.

Поліція отримала право штрафувати євробляхи на місці - фото 443976

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Джерело: segodnya
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