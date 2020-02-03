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Ентузіаст "зламав" Google Maps за допомогою 99 смартфонів: кумедне відео

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Обдурити Google Maps виявилося надто просто - фото 1
Обдурити Google Maps виявилося надто просто

Одна з популярних функцій сучасних смартфонів – відстеження дорожніх пробок через картографічні сервіси. Але як виявилося, робота таких систем не бездоганна і вразлива для "злому", що і довів підприємливий користувач за допомогою декількох десятків смартфонів і власної винахідливості.

Для свого експерименту "хакер" просто склав 99 смартфонів у невеликий візок, попередньо запустивши на кожному з них додаток "Google Карти".

І ще: Київ потрапив до ТОП-3 європейських міст за кількістю пробок

Потім він почав переміщатися порожньою дорогою, на якій у момент проведення експерименту не було жодної машини. Паралельно з прогулянкою ентузіаст відстежував своє переміщення на дисплеї власного гаджета у тій же програмі.

Упізнавши 99 пристроїв як таку ж кількість користувачів, сервіс практично миттєво став міняти стан завантаженості дороги, змінивши його колір із зеленого (відсутній трафік) до бордового (повністю "забита" дорога). Наявність великої кількості активних пристроїв в одній точці і невисока швидкість переміщення дали сигнал сервісу про наявність пробки, хоча насправді ситуація не змінилася.

За словами ентузіаста, в теорії за допомогою цього або схожого методу можна "зламати" міський трафік, перенаправляючи автомобілі в об'їзд порожньої дороги.

У Google таку незвичайну "вразливість" фірмового картографічного сервісу поки не прокоментували.

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Джерело: 9to5google
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