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Dodge показав на відео екстремальний кросовер Durango SRT Hellcat

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Dodge готує до випуску кросовер Durango SRT Hellcat - фото 1
Dodge готує до випуску кросовер Durango SRT Hellcat

Компанія Dodge натякнула на появу в модельному ряду ще потужнішої версії кросовера Durango. Такий автомобіль, з логотипом Hellcat, з'являється у новому рекламному ролику, присвяченому виходу дев'ятої частини "Форсажу".

У відео представлена ​​вся нинішня SRT-лінійка Dodge.

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У кадрі один за одним з'являються Charger SRT Hellcat Widebody, 808-сильний Challenger SRT Hellcat Redeye, Durango SRT і 852-сильний Challenger SRT Demon, який уже став історією. Крім того, в ролику кілька разів можна побачити Durango з логотипом Hellcat, що може говорити про плани підрозділу SRT з розширення модельного ряду.

Такий кросовер, швидше за все, оснастять компресорним HEMI V8 6.2, що розвиває 717 кінських сил і 881 Нм крутного моменту. Агрегат поєднають з восьмидіапазонним автоматом TorqueFlite і повним приводом.

Менш потужний Durango SRT, з 481-сильним мотором, розганяється до 60 миль на годину (97 кілометрів на годину) за 4,4 секунди. Позашляховик з приставкою Hellcat повинен бути відчутно швидшим – наприклад, Jeep Grand Cherokee Trackhawk з таким же двигуном розганяється до ста за 3,7 секунди.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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