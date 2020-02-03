Dodge показав на відео екстремальний кросовер Durango SRT Hellcat

Компанія Dodge натякнула на появу в модельному ряду ще потужнішої версії кросовера Durango. Такий автомобіль, з логотипом Hellcat, з'являється у новому рекламному ролику, присвяченому виходу дев'ятої частини "Форсажу".

У відео представлена ​​вся нинішня SRT-лінійка Dodge.

І ще: Mercedes S-Class W223 зняли у процесі виробництва на заводі

У кадрі один за одним з'являються Charger SRT Hellcat Widebody, 808-сильний Challenger SRT Hellcat Redeye, Durango SRT і 852-сильний Challenger SRT Demon, який уже став історією. Крім того, в ролику кілька разів можна побачити Durango з логотипом Hellcat, що може говорити про плани підрозділу SRT з розширення модельного ряду.

Такий кросовер, швидше за все, оснастять компресорним HEMI V8 6.2, що розвиває 717 кінських сил і 881 Нм крутного моменту. Агрегат поєднають з восьмидіапазонним автоматом TorqueFlite і повним приводом.

Менш потужний Durango SRT, з 481-сильним мотором, розганяється до 60 миль на годину (97 кілометрів на годину) за 4,4 секунди. Позашляховик з приставкою Hellcat повинен бути відчутно швидшим – наприклад, Jeep Grand Cherokee Trackhawk з таким же двигуном розганяється до ста за 3,7 секунди.

Читайте також: Ентузіаст "зламав" Google Maps за допомогою 99 смартфонів: кумедне відео