Поліцейські врятували хаскі з палаючої Мар'їнки: зворушлива історія

Російські окупанти продовжують руйнувати український Донбас і місто Мар'їнка поблизу Донецька майже постійно під обстрілами. Але й тут мужні українці намагаються врятувати не лише своїх земляків, а й тварин. Так трапилось і з собакою на прізвисько Кеті.

Донеччина залишається однією із найгарячіших зон протистояння окупантам. Російські військові своїми діями вже давно віддалились від людей, а українці готові віддавати останнє для порятунку тварин. Це підтверджує історія з Мар'їнки, якою поділились у Нацполіції.

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Поліцейські з "Білого янгола" під час роздачі гумдопомоги у понівеченому місті знайшли хаскі на прізвисько Кеті, яка жалібно вила біля одного з будинків. Тваринку підгодовували сусіди, ділячись власними останніми запасами їжі. Лише під час другої появи правоохоронців схудла тваринка залізла в авто, "вмостилася біля керма й більше не виходила".

П’ятирічну хаскі взяли до себе батьки співробітника поліції. Тепер у неї є любляча родина. Будь, як Кеті – евакуюйся. Поліцейські готові врятувати кожне життя. Збережіть себе для рідних, – йдеться в описі до відео.

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