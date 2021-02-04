Робопес навчився стрибати через скакалку: ефектне відео

Американська роботобудівна компанія Boston Dynamics обладнала свого "робота-собаку" Спота (Spot) маніпулятором, і навчила нових, досі неможливих трюків. Зокрема, робопес тепер уміє стрибати через скакалку.

Компанія анонсувала 3 нові продукти для робота Spot – Spot Arm, Spot Enterprise і Scout, створені для підвищення функціональності робота на небезпечних і важкодоступних для людини робочих місцях.

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За словами представників компанії, з новою системою згинання "руки" 3 такі роботи можуть зібратися разом для того, щоб трохи пострибати через скакалку: на відео 2 роботи махають скакалкою, а третій безпомилково стрибає у потрібний момент. У продовженні ролика робот малює крейдою на асфальті та пише слова геометрично-чіткими лініями.

"З моменту першого запуску Spot ми тісно співпрацювали з нашими клієнтами, щоб визначити, як робот може найкращим чином виконувати їх критично важливі завдання", – зазначив Роберт Плейтер, генеральний директор Boston Dynamics.

За його словами, клієнти просили додати роботу функцію дистанційного збору та передачі відео й інших даних "з віддалених, небезпечних і динамічних робочих майданчиків", і компанія розробила нові продукти Spot "з урахуванням цих потреб".

Пристрій Spot Arm дає роботу Spot значно більше функціональних якостей. Так тепер Спот може хапати та тягнути великі предмети, впираючись ногами так само як це робила б тварина, якби у неї була рука замість голови.

Крім того, Спот навчився самостійно відчиняти собі двері, повертати крани всіляких конструкцій і вентилі, а також опускати рубильники, перемикачі, вмикати-вимикати світло й керувати з найпростішими завданнями "підсобника".

Ще один продукт – Spot Enterprise – це нова самозарядна версія робота, яка може виконувати триваліші рейди, а потім повертатися для підзарядки. Компанія заявила, що відновила обладнання для Spot Enterprise, і робот став значно автономнішим, а також розширила роботу каналу Wi-Fi, щоб швидше завантажувати у нього бази даних.

І ще одне нововведення: Scout – це нове веб-програмне забезпечення для робота Spot, яке призначене для виконання небезпечних завдань на робочих місцях, таких як атомні електростанції та морські нафтові родовища, для того, щоб не наражати на небезпеку робітників. Зокрема, у такому режимі, робот перекладається на дистанційне керування, і працівники виробництв за допомогою пульта з екраном огляду робота можуть керувати Spot віддалено, "дивлячись його очима". В аварійних випадках робот зможе виконувати автономні накази. Наприклад, якщо перевернеться, то встане на ноги сам і для цього не доведеться підіймати його за допомогою пульта.

Boston Dynamics розробляє і просуває свого робота-помічника Спота протягом багатьох років, але тільки у червні минулого року випустила пристрій для продажу на ринок.

Ціни на Spot Enterprise, Scout і Spot Arm ще не оголошені, але попередня модель роботизованого собаки доступна американським корпоративним покупцям за ціною у 74 500 доларів за штуку. За оцінками компанії Boston Dynamics, зараз у світі існує та працює понад 400 Спотів.

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