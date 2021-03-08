Поліцейські протаранили спорткар Porsche 911 GT3, затримуючи викрадача: відео

Досить дивний інцидент стався днями в англійському місті Бірмінгем. Місцеві копи розтрощили дорогий суперкар Porsche 911 GT3, який за пару годин до цього викрав зловмисник. Це сталося під час затримання злочинця і потрапило усе на відео.

Як випливає з пояснень офіцера поліції графства Західний Мідленд, 3 березня якийсь чоловік викрав Porsche 911 GT3 і спробував втекти від правоохоронців. Попри 360 "коней" і розгін до сотні за 3,2 секунди, суперкару не судилося утекти від переслідування. І причиною цьому була погана погода.

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На одному з перехресть з круговим рухом задньопривідний 911 GT3 занесло на сніговій дорозі. У цей момент поліцейські оточили його, не даючи виїхати. Але викрадач спробував прорватися через кільце, і в цей самий момент одна з поліцейських машин тараном виштовхала Porsche на снігове узбіччя. Звідти суперкар вже не зміг вибратися, не дивлячись на всі зусилля потужного мотора.

В результаті 911 GT3 постраждав, але не смертельно. А його викрадач був затриманий – прямо через розбите вікно суперкара. Зараз він перебуває у в'язниці. А офіцери поліції, між тим, сміються над недбайливим зловмисником – мовляв, "пощастило" йому вибрати невдалу погоду для викрадення 911 GT3.

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