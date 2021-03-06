Nissan GT-R Nismo, Audi R8 і Porsche 911 Turbo S зійшлися у дрег-гонці: відео

YouTube-канал carwow влаштував дрег-гонку між повноприводними купе Nissan GT-R Nismo, Audi R8 Performance і Porsche 911 Turbo S (992). Автомобілям влаштували чотири випробування: заїзд з місця на 402 метри, два паралельні старти з ходу в різних режимах й оцінку ефективності гальмування.

Audi R8 Performance найлегший і найдоступніший з трійки. Під капотом атмосферний 5,2-літровий V10 потужністю 620 кінських сил і обертовим моментом 580 Нм, тяга передається через 7-ступінчастий "робот" з двома зчепленнями. Audi важить 1595 кілограмів і коштує від 144 тисяч фунтів стерлінгів.

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В активі Porsche 911 Turbo S серії 992 опозитна "турбошістка" об'ємом 3,75 літра потужністю 650 кінських сил і обертовим моментом 800 Нм. Коробка передач – 8-швидкісний "робот" з двома зчепленнями. Німецьке купе важить 1650 кілограмів і коштує в Великій Британії 156 тисяч фунтів стерлінгів.

Спецверсія Nissan GT-R Nismo оснащується 600-сильним (652 Нм) твін-турбо V6, трансмісія – 6-ступеневий преселективний "робот". Японський спорткар важчий і дорожчий за конкурентів: споряджена маса – 1725 кілограмів, а ціна – 180 тисяч фунтів стерлінгів, тобто Nismo-версія удвічі дорожча за звичайний 570-сильний GT-R.

Дива не сталося: заводська тюнінг-версія Nissan GT-R Nismo не змогла нічого протиставити німецьким дводверкам – японське купе не здобуло перемогу у жодній з дисциплін. Втім, обіграти новий Porsche 911 Turbo S на дистанції чверть милі не вдавалося й значно потужнішим і дорогим суперкарам.

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