Легендарну Toyota з 80-х в ідеальному стані виставили на продаж

У британському місті Ессексі виставили на продаж мрію всіх шанувальників дрифту і вуличних гонок – Toyota Corolla Levin AE86 зразка 1984 року. За 37-річного культового "японця" нинішній власник хоче отримати не менше понад 50 тисяч доларів. А це дорожче, ніж купити новеньку Toyota Supra.

Дводверна Toyota набула популярності серед вуличних гонщиків і дрифтерів за свої вражаючі характеристики і відносну дешевизну. В якийсь момент ця модель стала улюбленою базою для найрізноманітніших дрифт-проєктів. А тому такі купе в стоковому стані стали чи не музейною рідкістю. До таких, власне, і належить виставлений на продаж екземпляр.

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Як запевняє продавець, всі елементи авто є оригінальними і ніколи не замінялися, не ремонтувалися чи тюнингувалися. Кузов виконаний в канонічному біло-чорному кольорі і не має ні найменшого сліду іржі або подряпин. Салон з оригінальними червоними вставками теж зберігся як новий. Єдине, що не є для машини рідним – це магнітола Pioneer.

У рух купе приводить 1,6-літровий двигун потужністю 130 кінських сил і 147 Нм крутного моменту. Агрегат поєднується з механічною коробкою передач і заднім приводом – просто ідеальне поєднання для дрифту.

Перевагою є й мінімальний пробіг – всього 24 тисячі кілометрів за 37 років. З урахуванням всіх подробиць, не залишається сумнівів, що на такий колекційний екземпляр покупець знайдеться дуже швидко.

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