Polestar створить перший кліматично-нейтральний автомобіль до 2030 року

Компанія Polestar, яка належить Volvo, створить перший кліматично-нейтральний автомобіль. Новинку планують випустити до 2030 року.

Мета проєкту Polestar 0 в тому, щоб повністю усунути викиди навіть від виробництва моделі, а не просто компенсувати їх висадкою дерев, оскільки вони можуть бути зруйновані вогнем або на них вплине зміна клімату, пише Carscoops.

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Наполягаючи на створенні повністю нейтрального до клімату автомобіля, ми змушені вийти за рамки можливого сьогодні. Нам доведеться сумніватися в усьому, впроваджувати інновації і шукати нові технології при розробці цього проєкту, – сказав генеральний директор Polestar Томас Інгенлат.

Такі кроки вплинуть на вже існуючий електромобіль Polestar 2, який повинен стати першою моделлю в галузі, яка отримає маркування, що буде інформувати про вуглецевий слід і використаних для авто матеріалів.

Споживачі є величезною рушійною силою в переході до стійкої економіки. Їм потрібно надати належні інструменти для прийняття обґрунтованих і етичних рішень. Сьогодні Polestar 2 покидає заводи з вуглецевим слідом. У 2030 році ми хочемо представити автомобіль, який цього не робить, – зазначив Інгенлат.

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