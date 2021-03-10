Polestar показала оригінальний електричний скутер для комерційних перевезень

Шведсько-китайська компанія Polestar представила незвичайний вантажний електричний скутер. Новинка, що отримала назву Re: Move, здатна перевозити до 275 кг дрібних вантажів.

Оригінальний вантажний електроскутер має компактні розміри, що дозволить використовувати для його переміщення звичайні велодоріжки. У проєкті взяли участь кілька компаній, серед яких медіагрупа Wallpaper, норвезький металургійний концерн Hydro і шведська фірма з випуску електромотоциклів Cake. Зовнішність Re: Move створена відомим німецьким дизайнером Костянтином Грчіком (Konstantin Grcic).

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Поки Re: Move є експериментальною розробкою, але компанії, залучені в проєкт, анонсували, що повноцінний серійний зразок скутера буде представлений в кінці нинішнього року. Більше подробиць про новинку повідомлять на презентації 17 березня.

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