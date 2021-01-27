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Поле цибулі-порею перетворили в інсталяцію з ультрафіолетовим світлом: космічні кадри

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Поле цибулі-порею перетворили в інсталяцію з ультрафіолетовим світлом: космічні кадри - фото 1

Художник і дизайнер Даан Рузегаард перетворив поле цибулі-порею площею два гектари в світлову інсталяцію. Проєкт називається Grow, над ним працювали два роки.

Інсталяція з синім, червоним і ультрафіолетовим світлом не лише вражаюче виглядає, а й прискорює ріст сільськогосподарських культур і дозволяє відмовитися від хімікатів. "Це надає нового значення слову "агрокультура", переосмислюючи ландшафт як живий твір мистецтва", – заявив художник.

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В інтерв'ю митець розповів, що хоч Нідерланди – відносно невелика країна, вона є одним з найбільших у світі виробником овочів: "Ми подумали, що повинні підкреслити красу сільського господарства. Ці величезні поля годують нас, але ніхто цього не бачить".

Поле цибулі-порею перетворили в інсталяцію з ультрафіолетовим світлом: космічні кадри - фото 445080

Поле цибулі-порею перетворили в інсталяцію з ультрафіолетовим світлом: космічні кадри - фото 445081

Поле цибулі-порею перетворили в інсталяцію з ультрафіолетовим світлом: космічні кадри - фото 445082

Поле цибулі-порею перетворили в інсталяцію з ультрафіолетовим світлом: космічні кадри - фото 445083

Поле цибулі-порею перетворили в інсталяцію з ультрафіолетовим світлом: космічні кадри - фото 445084

Поле цибулі-порею перетворили в інсталяцію з ультрафіолетовим світлом: космічні кадри - фото 445085

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Джерело: thisiscolossal
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