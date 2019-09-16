Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Х-фактор Танці з зірками

Polaroid випустив цікавий мікропринтер

  • 12
Принтер від Polaroid - фото 1
Принтер від Polaroid / slashgear

Легендарна компанія Polaroid Originals анонсувала мобільний принтер Polaroid Lab. Новий гаджет має з'явитися на ринку 10 жовтня.

Цьому мобільному принтеру взагалі не потрібне підключення до комп'ютера. Гаджет сканує екран смартфона, після чого роздруковує знімок.

І ще: Цифри приголомшують: скільки нові iPhone 11 набирають в AnTuTu

Polaroid Lab працює з переважною більшістю смартфонів на Android. Що ж стосується Apple, гаджет сумісний з усіма моделями iPhone, починаючи з iPhone 6. Гаджет працює від акумулятора, який заряджається через micro-USB. Заряду вистачає на місяць роботи в режимі очікування.

Polaroid випустив цікавий мікропринтер - фото 355158

Спеціальний мобільний додаток до Polaroid дозволяє налаштувати експозицію, скорегувати зображення і створити колаж з 9 фотографій. Роздруківка однієї фотографії триває приблизно 15 хвилин. Принтер підтримує всі типи касет Polaroid, крім SX-70. Ціна: 100 доларів (2183 гривні).

Читайте також: Експерти не рекомендують купувати нову Toyota RAV4 через провалений тест

Джерело: slashgear
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Маргарита Паша – Міс Україна 2019: біографія та пікантні фото красуні
  • 12 вересня, 23:57
  • 3005
Куди поїхати восени в Україні: ТОП 7 маршрутів для осіннього відпочинку
  • 10 вересня, 16:23
  • 761
Райський відпочинок: чому варто поїхати на Майорку
  • 12 вересня, 17:21
  • 843
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології