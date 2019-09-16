Polaroid випустив цікавий мікропринтер

Легендарна компанія Polaroid Originals анонсувала мобільний принтер Polaroid Lab. Новий гаджет має з'явитися на ринку 10 жовтня.

Цьому мобільному принтеру взагалі не потрібне підключення до комп'ютера. Гаджет сканує екран смартфона, після чого роздруковує знімок.

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Polaroid Lab працює з переважною більшістю смартфонів на Android. Що ж стосується Apple, гаджет сумісний з усіма моделями iPhone, починаючи з iPhone 6. Гаджет працює від акумулятора, який заряджається через micro-USB. Заряду вистачає на місяць роботи в режимі очікування.

Спеціальний мобільний додаток до Polaroid дозволяє налаштувати експозицію, скорегувати зображення і створити колаж з 9 фотографій. Роздруківка однієї фотографії триває приблизно 15 хвилин. Принтер підтримує всі типи касет Polaroid, крім SX-70. Ціна: 100 доларів (2183 гривні).

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