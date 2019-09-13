Експерти не рекомендують купувати нову Toyota RAV4 через провалений тест

Кросовер Toyota RAV4 нового покоління провалив "лосиний тест", проведений співробітниками шведського журналу Teknikens Värld. Редакція зазначила те, що система стабілізації спрацювала пізніше. Це й стало причиною поради утриматися від цієї покупки.

Лосиний тест – випробування автомобіля на стійкість під час різкого перебудування для об'їзду перешкоди. Журналісти відзначили, що результати заїздів Toyota RAV4 розрізняються: кросовер або починає ковзати боком, або стає на зовнішні колеса, і його дуже важко утримати. Випробувачам вдалося досягти лише 68 кілометрів на годину, тому що з ростом швидкості автомобіль ставав все менш керованим. При цьому журналісти протестували дві різні машини, обидві з гібридною силовою установкою.

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Журналісти Teknikens Värld вказали, що автомобілі були максимально завантажені, а тиск в колесах збільшено до рекомендованих виробником значень.

Для порівняння: Nissan Qashqai проїжджає "лосиний тест" на швидкості 84 кілометри на годину і не збиває жодного конуса, а більший і важчий Kia Sorento – на 78 кілометрів за годину. Teknikens Värld нагадує, що подібні випадки з Toyota відбувалися і раніше: під час випробування Hilux у 2007 і 2016 роках журналістам практично вдалося перевернути пікап.

Після публікації результатів випробувань Toyota опублікувала офіційну відповідь. У ній японська марка повідомила, що безпека клієнтів, як і раніше, є пріоритетом для компанії, і кожен автомобіль проходить суворі процедури оцінки безпеки. Що стосується RAV4, то кросовер відповідає всім внутрішнім вимогам і успішно пройшов, у тому числі, "лосиний" тест.

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