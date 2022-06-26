Пол Маккартні солідарний з Україною: артист відмовився виконувати "Back in the U.S.S.R"

Відомий британський музикант та один із засновників The Beatles Пол Маккартні підтримав Україну під час найбільшого музичного фестивалю Великобританії Гластонбері.

Так, Пол Маккартні як хедлайнер легендарного фестивалю Гластонбері, будучи солідарним з Україною у ці непрості часи, відмовився від хіта "Back in the U.S.S.R." ("Назад у СРСР"). Про це пише Daily Mail.

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Paul McCartney also brought out Bruce @Springsteen during his Glastonbury set to perform "Glory Days."



WATCH: https://t.co/JuFKvH0p3vpic.twitter.com/inKTiehFNz — Consequence (@consequence) June 25, 2022

Сам концерт тривав майже 3 години. А глядачі оцінили підтримку України від Пола Маккартні — артист зі сцени розмахував синьо-жовтим прапором, чим викликав овації публіки.

Було б збоченням співати веселу рок-н-рольну пісню про Росію. Пол не міг би з чистою совістю це зробити, коли Росія вчинила так багато злочинів в Україні. Ця пісня дуже популярна серед публіки, але з огляду на жахи, що розгортаються в Україні, Полу було легко зважитися на такий крок, — йдеться у джерелі.

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