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Пол Маккартні солідарний з Україною: артист відмовився виконувати "Back in the U.S.S.R"
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Відомий британський музикант та один із засновників The Beatles Пол Маккартні підтримав Україну під час найбільшого музичного фестивалю Великобританії Гластонбері.
Так, Пол Маккартні як хедлайнер легендарного фестивалю Гластонбері, будучи солідарним з Україною у ці непрості часи, відмовився від хіта "Back in the U.S.S.R." ("Назад у СРСР"). Про це пише Daily Mail.
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Сам концерт тривав майже 3 години. А глядачі оцінили підтримку України від Пола Маккартні — артист зі сцени розмахував синьо-жовтим прапором, чим викликав овації публіки.
Було б збоченням співати веселу рок-н-рольну пісню про Росію. Пол не міг би з чистою совістю це зробити, коли Росія вчинила так багато злочинів в Україні. Ця пісня дуже популярна серед публіки, але з огляду на жахи, що розгортаються в Україні, Полу було легко зважитися на такий крок, — йдеться у джерелі.
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