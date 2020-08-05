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Гітару Елвіса Преслі продали за рекордну суму
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У США на аукціоні продали гітару легендарного співака Елвіса Преслі. Вона стала найдорожчою проданою річчю артиста.
Преслі грав на цій гітарі протягом 1954-56 років. Інструмент типу Martin D-1 використовувався в запису хітів "That's Alright (Mama)", "Blue Moon of Kentucky" і "Good Rockin 'Tonight".
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За інструмент заплатили рекордні 1,32 мільйона доларів. Сума, отримана за музичний інструмент на аукціоні, стала рекордною серед усіх проданих речей Короля рок-н-ролу.
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Джерело: tmz
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