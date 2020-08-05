Гітару Елвіса Преслі продали за рекордну суму

У США на аукціоні продали гітару легендарного співака Елвіса Преслі. Вона стала найдорожчою проданою річчю артиста.

Преслі грав на цій гітарі протягом 1954-56 років. Інструмент типу Martin D-1 використовувався в запису хітів "That's Alright (Mama)", "Blue Moon of Kentucky" і "Good Rockin 'Tonight".

І ще: Кріштіану Роналду поповнив свій автопарк розкішним гіперкаром: фото

За інструмент заплатили рекордні 1,32 мільйона доларів. Сума, отримана за музичний інструмент на аукціоні, стала рекордною серед усіх проданих речей Короля рок-н-ролу.

Читайте також: Журналісти розсекретили кличку лабрадора, якого завели принц Гаррі і Меган Маркл