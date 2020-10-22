Пол Маккартні на карантині записав новий альбом

78-річний Пол Маккартні плідно провів карантин у себе на фермі у графстві Сассекс, де у музиканта є і студія звукозапису. Там він записав свій новий альбом, про який ми розповімо на Радіо МАКСИМУМ.

У самоізоляції Маккартні записав сольний студійний альбом – 18-й за рахунком. Платівка отримала назву McCartney III і вийде 11 грудня, розповів музикант у себе на сайті.

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Колишній учасник The Beatles не планував випускати альбом у 2020 році. Він просто приходив до студії, щоб записати начерки. Альбом повністю "made in Rockdown" – зроблений на "рокантині", іронізує Маккартні. У студії він сам грав на всіх інструментах.

Новий альбом Маккартні виходить через 50 років після релізу його першого сольного альбому McCartney I. Друга частина – McCartney II – вийшла у 1980 році, коли Пол був учасником групи Wings.

У 2018 році вийшов останній на сьогодні альбом Маккартні – Egypt Station, після релізу очолив хіт-парад Billboard.

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