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Nissan показав тизер нового пікапа Frontier: відео

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Nissan Frontier покажуть 4 лютого - фото 1
Nissan Frontier покажуть 4 лютого

Компанія Nissan опублікувала короткий тизер, в якому показала деталі Frontier нового покоління. У шестисекундному відео також з'явилася дата прем'єри пікапа – його покажуть 4 лютого разом з новим Pathfinder.

Nissan Frontier показаний в офф-роуд версії Pro-4X під час заїзду пустелею. Автомобіль отримає повністю переосмислений передок з сітчастими гратами радіатора без хромованої вставки та з великим написом Frontier, більш геометричну передню оптику і нові задні ліхтарі. У салоні пікапа з'являться інша приладова панель та мультимедійна система зі збільшеним дисплеєм.

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Що стосується моторної гами, то раніше Nissan підтвердив для нового Frontier 3,8-літровий V6, який з'явився на пікапі 2020 модельного року. Він розвиває 314 кінських сил і 381 Нм крутного моменту і працює в парі з девятидіапазонною автоматичною трансмісією. Привід – задній або під'єднуваний повний. Очікується, що в оснащення також увійде нова функція перемикання режимів руху.

Одночасно з Nissan Frontier 4 лютого дебютує кросовер Pathfinder, який минулого тижня помітили під час тестового заїзду. За попередніми даними, Pathfinder запропонують з дволітровим турбомотором, який агрегатується з варіатором.

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Джерело: Nissan
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