Електрокар BMW i4 вивели на фінальні тести: відео

BMW готується представити свій перший електрокар "зі спортивною ДНК" – i4. Баварська марка поділилася роликом з фінальних тестів моделі, за кермом якої глава проєкту i4 Девід Альфредо Ферруфіно Камачо особисто перевірив керованість, налаштування шасі й оцінив загальний комфорт їзди.

За словами Камачо, якість кермового управління залежить від 3 чинників: підсилювача, демпфірування та швидкого повернення керма у нульове положення. Він особливо оцінив лінійність відгуків, а також легкість керма, яка дозволяє дрифтувати, притримуючи його тільки парою пальців.

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Жорсткий кузов і амортизатори, що знижують крен, зводять до мінімуму вібрації та шум у салоні при русі складними дорогами. Тому в разі i4 "спортивність – не антонім комфорту", ​​зазначив Камачо.

У BMW підтвердили, що новинка отримає електричну силову установку потужністю 530 кінських сил, яка розганятиме її з місця до першої "сотні" рівно за 4 секунди, як і концепт i4. Крутний момент перевищить 800 Нм, причому максимальна тяга миттєво подаватиметься при натисненні педалі. Для порівняння, 3,0-літрова "бітурбошістка" M3 і М4 шостого покоління розвиває у версії Competition 510 сил і 650 Нм моменту відповідно.

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