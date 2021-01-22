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Електрокар BMW i4 вивели на фінальні тести: відео
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BMW готується представити свій перший електрокар "зі спортивною ДНК" – i4. Баварська марка поділилася роликом з фінальних тестів моделі, за кермом якої глава проєкту i4 Девід Альфредо Ферруфіно Камачо особисто перевірив керованість, налаштування шасі й оцінив загальний комфорт їзди.
За словами Камачо, якість кермового управління залежить від 3 чинників: підсилювача, демпфірування та швидкого повернення керма у нульове положення. Він особливо оцінив лінійність відгуків, а також легкість керма, яка дозволяє дрифтувати, притримуючи його тільки парою пальців.
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Жорсткий кузов і амортизатори, що знижують крен, зводять до мінімуму вібрації та шум у салоні при русі складними дорогами. Тому в разі i4 "спортивність – не антонім комфорту", зазначив Камачо.
У BMW підтвердили, що новинка отримає електричну силову установку потужністю 530 кінських сил, яка розганятиме її з місця до першої "сотні" рівно за 4 секунди, як і концепт i4. Крутний момент перевищить 800 Нм, причому максимальна тяга миттєво подаватиметься при натисненні педалі. Для порівняння, 3,0-літрова "бітурбошістка" M3 і М4 шостого покоління розвиває у версії Competition 510 сил і 650 Нм моменту відповідно.
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