Покрова Пресвятої Богородиці 2019: прикмети на свято 14 жовтня

Покрова Пресвятої Богородиці у 2019 році припадає на понеділок, 14 жовтня. Це – одне з найшанованіших християнських свят для вірян. Читайте далі та дізнайтеся, усі прикмети на 14 жовтня, на які варто звернути увагу.

Повна назва релігійного свята – Покрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці та Пріснодіви Марії. Проте люди називають цей день Свято Покрова або Третя Пречиста.

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Народні прикмети на Покрова Пресвятої Богородиці про погоду та тварин

Більшість прикмет на Покрову стосуються природних змін й пояснюють, коли почнеться зима і якою вона буде, скільки випаде снігу тощо. Зверніть увагу на ці повір'я, адже вони перевірені часом та українським народом!

Покров – це перше Зазим'я.

Який Покров – така й зима буде.

Якщо журавлі до цього дня відлетіли у вирій, то зима буде рання і холодна.

Якщо до Покрову береза ​​і дуб повністю листя скинули, зима буде теплою.

Якщо дуб і береза ​​до Покрови втратять все листя – то рік буде легкий .

. До Покрови – осінь, після Покрови – зима.

Покров землю покриває – де листом, а де першим сніжком.

Якщо білка до 14 жовтня вилиняла, то зима буде хорошою.

Батюшка Покров – хати не натопляться без дров.

Східний або північний вітер – до холодної зими.

Звідки на Покров вітер дме – з того боку і прийдуть перші морози.

Якщо на Покрову випав сніг, то і Дмитрієв день, 8 листопада, сніжним буде.

Якщо сніг йде, то до дня Логіна Сотника, 29 жовтня, ведмідь в барліг зайде.

Якщо день ясний і теплий, то осінь буде довгою, а снігу не буде до Михайлового дня, 21 листопада.

Якщо снігу не буде – то і в день святої Катерини, 7 грудня, сніг не випаде.

Дощ почався – до негоди осені.

Якщо сніг випав на Покрову, то і на Різдво сніжитиме.

Яка погода на Покрову – такою і зима буде.

Народні прикмети на Покрову Пресвятої Богородиці про дівчат та весілля

Цей день в народі вважають весільним днем. Тож з цим святом пов'язано багато прикмет та обрядів, які стосуються заміжжя. 14 жовтня не можна відмовляти сватам, адже, за прикметою, та дівчина, яка відмовила сватам на Покрову, ще три роки не буде засватана.

Якщо хлопець залицяється до дівчини на Покрову – то бути йому її нареченим.

Якщо Покров весело проведеш – то жениха хорошого знайдеш.

Та дівчина, яка в цей день раніше за всіх поставить свічку перед іконою Пресвятої Богородиці Покровської, та й першою заміж вийде.

На Покрову сильний вітер дме – багато буде наречених.

Чим більше снігу на Покрову, тим більше весіль буде зіграно в наступному році.

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