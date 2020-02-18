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Біля берегів Ірландії з'явився корабель-привид: фотофакт

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Біля берегів Ірландії з'явився корабель-привид: фотофакт - фото 1

Біля берегів ірландського графства Корк сіло на мілину 77-метрове вантажне судно MV Alta під прапором Танзанії. Судячи з усього, його прибило штормом Деннісом. Людей на борту не виявили.

Представник берегової охорони припустив, що відбувається щось дуже дивне. "Корабель пройшов шлях від африканського узбережжя на захід від іспанського узбережжя, на захід від англійського узбережжя і до ірландського узбережжя". Відзначається, що такий довгий маршрут для корабля без управління є рідкістю. Спроби знайти капітана ні до чого не привели.

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Біля берегів Ірландії з'явився корабель-привид: фотофакт - фото 386673

Біля берегів Ірландії з'явився корабель-привид: фотофакт - фото 386675

Вперше про корабель-привид стало відомо восени 2018 року, коли він проходив на південний схід від Бермудських островів. Вважається, що суховантаж MV Alta вийшов з ладу та екіпаж у кількості 10 осіб покинув його.

Екологи Ради графства Корк побували на місці, куди прибило корабель, і не виявили видимого від судна забруднення. Подальша доля суховантажу незрозуміла.

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Джерело: irishexaminer
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