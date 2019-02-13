Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Ліга Чемпіонів

Покинуті місця Мельбурна, які не бачать туристи: яскраві фото

  • 53
Забутий Мельбурн у роботах Алессандро Сервадеі - фото 1
Забутий Мельбурн у роботах Алессандро Сервадеі / instagram.com/aservadei

Талановитий фотограф показує забуті та занедбані місця посеред Мельбурна. Ви здивуєтесь!

Знайомтесь, Алессандро Сервадеі (Alessandro Servadei) – талановитий фотограф-самоучка та композитор родом з Італії. Зараз він мешкає та працює в австралійському Мельбурні. У вільний час він досліджує місто, а нещодавно зробив серію кадрів, які присвячені занедбаним та покинутим місцям Мельбурна. Однак замість похмурих локацій у його роботах можна побачити нестандартну архітектуру і те, як природи поступово забирає своє.

І ще: Міські пейзажі Лондона, які заворожують: фото Натана Хендса

Покинуті місця Мельбурна, які не бачать туристи: яскраві фото - фото 307371

Покинуті місця Мельбурна, які не бачать туристи: яскраві фото - фото 307372

Покинуті місця Мельбурна, які не бачать туристи: яскраві фото - фото 307373

Покинуті місця Мельбурна, які не бачать туристи: яскраві фото - фото 307374

Покинуті місця Мельбурна, які не бачать туристи: яскраві фото - фото 307375

Покинуті місця Мельбурна, які не бачать туристи: яскраві фото - фото 307376

Покинуті місця Мельбурна, які не бачать туристи: яскраві фото - фото 307377

Покинуті місця Мельбурна, які не бачать туристи: яскраві фото - фото 307378

Покинуті місця Мельбурна, які не бачать туристи: яскраві фото - фото 307379

Покинуті місця Мельбурна, які не бачать туристи: яскраві фото - фото 307380

Покинуті місця Мельбурна, які не бачать туристи: яскраві фото - фото 307381

Покинуті місця Мельбурна, які не бачать туристи: яскраві фото - фото 307382

Покинуті місця Мельбурна, які не бачать туристи: яскраві фото - фото 307383

Покинуті місця Мельбурна, які не бачать туристи: яскраві фото - фото 307384

Покинуті місця Мельбурна, які не бачать туристи: яскраві фото - фото 307385

Покинуті місця Мельбурна, які не бачать туристи: яскраві фото - фото 307386

Покинуті місця Мельбурна, які не бачать туристи: яскраві фото - фото 307387

Покинуті місця Мельбурна, які не бачать туристи: яскраві фото - фото 307388

Покинуті місця Мельбурна, які не бачать туристи: яскраві фото - фото 307389

Покинуті місця Мельбурна, які не бачать туристи: яскраві фото - фото 307390

Джерело всіх фото: instagram.com/aservadei

Читайте також: У Google Maps з'явиться унікальна функція

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Олег Винник поставив своїх шанувальниць перед непростим вибором
  • 09 лютого, 17:23
  • 1948
Дівчина тижня: королева еротики та пишногруда модель Деніз Мілані (18+)
  • 10 лютого, 16:10
  • 2873
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1193179
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл