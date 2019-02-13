Покинуті місця Мельбурна, які не бачать туристи: яскраві фото

Талановитий фотограф показує забуті та занедбані місця посеред Мельбурна. Ви здивуєтесь!

Знайомтесь, Алессандро Сервадеі (Alessandro Servadei) – талановитий фотограф-самоучка та композитор родом з Італії. Зараз він мешкає та працює в австралійському Мельбурні. У вільний час він досліджує місто, а нещодавно зробив серію кадрів, які присвячені занедбаним та покинутим місцям Мельбурна. Однак замість похмурих локацій у його роботах можна побачити нестандартну архітектуру і те, як природи поступово забирає своє.

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Джерело всіх фото: instagram.com/aservadei

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