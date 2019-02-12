Міські пейзажі Лондона, які заворожують: фото Натана Хендса

Талановитий фотограф показує столицю Великобританії з незвичайних ракурсів, змушуючи затримати погляд на знімках. Досі вагаєтесь, чи варто мандрувати світом?

Знайомтесь, Натан Хендс (Nathan Hands) – фотограф-самоучка, який живе та працює у Лондоні. Чоловік обожнює фокусувати увагу на архітектурі та вуличних знімках, тому його роботи відкривають міста з зовсім нових сторін. Сучасність, яка стикається з історією, і просто ефектні фото – не дивно, що профіль Натана на спеціалізованому порталі 500px має понад 132 тисяч переглядів.

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Джерело всіх фото: 500px.com/nthnhnds

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