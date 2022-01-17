"Поки мами немає поруч": Левандовський зробив зачіску дочці оригінальним способом

Знаменитий нападник мюнхенської Баварії Роберт Левандовський не лише професійний гравець, а й зразковий сім'янин. Футболіст показав, як проводить час зі своєю дитиною.

Так, зірковий татусь вирішив зробити зачіску своїй донечці за допомогою пилососа. На відео у Twitter видно, як Левандовський засунув волосся дівчинки у трубу, після чого спритним рухом зав'язав хвостик.

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"Поки поряд не було мами", — прокоментував поляк відео.

Гравець Баварії разом з дружиною Ганною виховують двох дочок – Клару та Лору.

robert lewandowski, 33 years old, top scorer, professional hair stylist pic.twitter.com/953GRwJtHS — sara (@augustisgolden) January 16, 2022

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