Покемони навчать дітей чистити зуби

Покемони тепер стануть друзями ще для одного покоління не лише завдяки грі Pokémon Go. З'явився новенький додаток, який навчить дітей (і не тільки) стежити за гігієною роту.

The Pokémon Company анонсувала одразу кілька новинок, серед яких додаток Pokémon Smile. Він допомагає правильно чистити зуби і дітям, і дорослим.

І ще: Легендарну гру The Witcher 3: Wild Hunt для ПК роздають безкоштовно, але є одна умова

Як це працює? Додаток використовує фронтальну камеру та розміщує над голову віртуального покемона. Саме це створіння перевіряє, чи правильно і якісно користувач почистив зуби. Розрахована програма для гравців від 3 років. На жаль, української мови поки немає, але це не заважає людям випробовувати гру на собі.

Читайте також: Американські учені назвали цю гру ліками для дітей