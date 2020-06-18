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Покемони навчать дітей чистити зуби

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Pokémon Smile - фото 1
Pokémon Smile

Покемони тепер стануть друзями ще для одного покоління не лише завдяки грі Pokémon Go. З'явився новенький додаток, який навчить дітей (і не тільки) стежити за гігієною роту.

The Pokémon Company анонсувала одразу кілька новинок, серед яких додаток Pokémon Smile. Він допомагає правильно чистити зуби і дітям, і дорослим.

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Як це працює? Додаток використовує фронтальну камеру та розміщує над голову віртуального покемона. Саме це створіння перевіряє, чи правильно і якісно користувач почистив зуби. Розрахована програма для гравців від 3 років. На жаль, української мови поки немає, але це не заважає людям випробовувати гру на собі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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