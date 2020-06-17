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Легендарну гру The Witcher 3: Wild Hunt для ПК роздають безкоштовно, але є одна умова

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The Witcher 3: Wild Hunt - фото 1
The Witcher 3: Wild Hunt / playground

У популярному ігровому онлайн-магазині GOG стартувала безкоштовна роздача PC-версії гри "The Witcher 3: Wild Hunt". Однак варто відразу сказати, що у цієї акції нечуваної щедрості є деякі додаткові умови. Головне – мати копію гри на іншій платформі.

Гру "The Witcher 3: Wild Hunt" можуть забрати безкоштовно тільки власники копії гри на інших платформах. Якщо ви вже купили "Відьмака" на PlayStation 4, Xbox One або в Epic Games Store, Steam або Origin, то CD Projekt надасть вам ще одну копію. На власників Nintendo Switch акція не поширюється. З огляду на те, що гра розійшлася тиражем майже у 30 мільйонів копій, то ця новина обрадує багатьох геймерів.

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У CD Projekt зазначають, що подарують тільки ту версію, яка зареєстрована на іншій платформі. Тобто, якщо це базова The Witcher 3: Wild Hunt, то таку і отримаєте.

Що робити, щоб отримати гру безкоштовно

  1. Завантажити і встановити нову версію клієнта GOG Galaxy 2.0.
  2. Зареєструватися або увійти в нього за допомогою наявного облікового запису.
  3. Знайти розділ "Ігри та друзі".
  4. Вибрати "Зв'язати платформи", після чого додати обліковий запис зі сторонньої платформи, де вже є куплена копія The Witcher 3 Wild Hunt.
  5. Зайти на сторінку Witcher 3 в GOG і забрати гру.

Акція діє до 23 червня 14:00.

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Джерело: theverge
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