Легендарну гру The Witcher 3: Wild Hunt для ПК роздають безкоштовно, але є одна умова

У популярному ігровому онлайн-магазині GOG стартувала безкоштовна роздача PC-версії гри "The Witcher 3: Wild Hunt". Однак варто відразу сказати, що у цієї акції нечуваної щедрості є деякі додаткові умови. Головне – мати копію гри на іншій платформі.

Гру "The Witcher 3: Wild Hunt" можуть забрати безкоштовно тільки власники копії гри на інших платформах. Якщо ви вже купили "Відьмака" на PlayStation 4, Xbox One або в Epic Games Store, Steam або Origin, то CD Projekt надасть вам ще одну копію. На власників Nintendo Switch акція не поширюється. З огляду на те, що гра розійшлася тиражем майже у 30 мільйонів копій, то ця новина обрадує багатьох геймерів.

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У CD Projekt зазначають, що подарують тільки ту версію, яка зареєстрована на іншій платформі. Тобто, якщо це базова The Witcher 3: Wild Hunt, то таку і отримаєте.

Що робити, щоб отримати гру безкоштовно

Завантажити і встановити нову версію клієнта GOG Galaxy 2.0. Зареєструватися або увійти в нього за допомогою наявного облікового запису. Знайти розділ "Ігри та друзі". Вибрати "Зв'язати платформи", після чого додати обліковий запис зі сторонньої платформи, де вже є куплена копія The Witcher 3 Wild Hunt. Зайти на сторінку Witcher 3 в GOG і забрати гру.

Акція діє до 23 червня 14:00.

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