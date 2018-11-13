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Покемон: Детектив Пікачу: перший трейлер фільму

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Покемон: Детектив Пікачу: двиитись трейлер фільму - фото 1
Покемон: Детектив Пікачу: двиитись трейлер фільму / YouTube

У мережі з'явився трейлер до повнометражного фільму "Покемон. Детектив Пікачу" (POKÉMON Detective Pikachu). Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Кіностудія Warner Bros. потішила фанатів перший трейлером до фільму "Покемон. Детектив Пікачу" (POKÉMON Detective Pikachu), який всього за добу зібрав понад 9,5 млн переглядів. Прем'єра стрічки запланована на 16 травня.

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Сюжет розповідає про Тіма Гудмана, який намагається знайти свого батька, який зник у місті Райм-сіті. Саме там живуть і люди, і покемони, тому містечко доволі колоритне. Саме там Гудману на допомогу приходить напарник тата, детектив Пікачу.

Покемон: Детектив Пікачу: дивитись трейлер фільму

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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