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Call of Cthulhu: вийшов новий трейлер хоррор-гри

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Call of Cthulhu - фото 1
Call of Cthulhu / microsoft

Офіційний реліз хоррор-гри відбувся 30 жовтня. У цьому трейлері представлена реакція на неї провідних експертів.

У мережі з'явився трейлер Call of Cthulhu, в якому продемонстровано реакція на гру серед експертів західної преси. Відомо, що реліз хоррор-гри Call of Cthulhu відбувся 30 жовтня поточного року.

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Згідно жанру такого трейлера, в ньому представлено безліч позитивних і захоплених відгуків від критиків різних видань. У них зазначено, що "гра часом шокує, часом викликає відчуття тривоги, і завжди захоплює".

Водночас, за даними Metacritic, оцінок коливаються в межах 7-10 балів. При цьому відгуки часом більш ніж спірні. Зокрема, творців звинувачують у відсутності атмосфери страху.

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Джерело: youtube
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