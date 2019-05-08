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Покемон детектив Пікачу: сюжет, трейлер і тест про новий фільм
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Покемон детектив Пікачу вже з 9 травня виходять в український прокат. Про що йдеться в такому очікуваному фільмі про легендарних покемонів – читайте на Радіо МАКСИМУМ! Ще отримуйте бонус – проходь цікавий тест й дізнайся, який ти покемон!
Багато років тому, у 90-х, ми дивилися мультсеріал "Покемони" й фанатіли від Пікачу, Команди R, Слоупока та інших улюбленців. Аж ось, через десятиліття, коли ми виросли, зняли повнометражний фільм "Покемон детектив Пікачу", тепер ми зможемо знову побачити Іві, Меджикарпа, Бульбазавра та інших героїв.
І ще: Покемон Детектив Пікачу: фінальний трейлер фільму
Проте історія фільму відрізняється від тієї, яку ми пригадуємо з дитинства. Хоча б те, що Пікачу розмовляє! Прем'єра фільму в Україні та у світі запланована на 9 травня, тому вже можна придбати квитки на цей фільм.
Сюжет Покемон Детектив Пікачу: події розгортаються у всесвіті Покемона. Тім Гудман – колишній тренер покемонів і син видатного детектива Гаррі Гудмана. Коли його батько зникає в автокатастрофі, Тім приїжджає в Райм-Сіті й зустрічається з детективом Пікачу, який був напарником-покемоном Гаррі. Тім якимось чином розуміє мову детектива, і вони неохоче об'єднуються, щоб знайти Гаррі та розкрити таємницю його зникнення. Шукаючи докази на вулицях міста, динамічний дует незабаром виявляє підступну змову, яка становить загрозу для всесвіту Покемонів. Чи вдасться їм перемогти своїми силами – дивіться у кіно.
Дивитись онлайн трейлер фільму Покемон детектив Пікачу:
Нагадаємо, що у головних ролях зіграли: Раян Рейнольдс – озвучка Пікачу, Джастіс Сміт, Кетрін Ньютон, Ріта Ора, Сьюкі Уотерхаус, Білл Найі, Пол Кітсон, Кен Ватанабе, Кріс Гір та інші.
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До теми: ТЕСТ: Вгадай фільм за двома предметами!
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