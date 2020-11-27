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Pokemon – 25 років: компанія запланувала великі анонси до ювілею серії

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Pokemon - фото 1
Pokemon / goodfon

Творці серії Pokemon планують великі анонси на честь 25-річчя франшизи. Натяки на це з'явилися під час параду Macy's на честь Дня подяки на Манхеттені.

Серед учасників були помічені кілька танцюючих під оригінальну тему Покемонів людей в костюмах Пікачу.

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У параді брали участь тренери покемонів, які несли великий плакат з ювілейним логотипом серії. Крім того, традиційно для параду в небі з'явилася велика куля у формі Пікачу – це двадцятий рік поспіль з його участю.

Pokemon – 25 років: компанія запланувала великі анонси до ювілею серії - фото 436860

The Pokemon Company пообіцяла поділитися подробицями святкування ювілею найближчим часом, але точну дату не повідомила. Франшиза Pokemon стартувала в лютому 1996 року. У неї входять понад три десятки ігор, кілька мультсеріалів, колекційна карткова гра і безліч інших медіа.

Також не варто забувати й про картки покемонів, які вже сьогодні стали предметами колекціонування. Багато наборів карток вийшли обмеженим тиражем багато років тому. З кожним роком отримати картки двадцятирічної давності все важче, тому їх цінність буде постійно зростати.

Pokemon – 25 років: компанія запланувала великі анонси до ювілею серії - фото 436861

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Джерело: screenrant
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