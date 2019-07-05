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Покатайся на моїй хвилі: австралійська блогерка показала звабливі форми

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Теммі Хемброу розкритикували за голий костюм - фото 1
Теммі Хемброу розкритикували за голий костюм / instagram.com/tammyhembrow

Популярна австралійська фітоняшка Теммі Хемброу розбурхала мережу новим фото у напівголому вбранні. Дівчина точно не має комплексів щодо своїх форм!

25-річна фітнес-модель та блогерка Теммі Хемброу заробила собі славу завдяки профілю в соцмережі Instagram, за яким сьогодні стежать понад 9 мільйонів осіб. Річ у тому, що дівчина активно працює над своїм тілом, виховує дітей та мотивує жінок з усього світу. Водночас, красуня зовсім не соромиться демонструвати свою звабливу фігуру у купальниках та екстравагантному вбранні.

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Це підтверджує недавнє фото Теммі, на якому вона обрала легкий костюм, який ледь прикриває її форми. Поки частина фанатів засипає модель компліментами, інші ж критикують за такий контент від матері двох дітей. А підпис "покатайся на моїх хвилі, як цунамі" лише збільшує кількість не надто позитивних коментарів.

instagram.com/tammyhembrow - фото 338714
instagram.com/tammyhembrow

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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