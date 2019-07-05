Гаряча супермодель показала заняття фітнесом під водою

Бразильська манекенниця Лаїс Рібейро опублікувала знімок, на якому зображена в окулярах для підводного плавання і з гантелями в руках. Незвичайне заняття вже оцінили безліч шанувальників красуні.

Бразильська 28-річна супермодель Лаїс Рібейро опублікувала знімок, на якому манекенниця позувала під час заняття фітнесом під водою.

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На фотографії дівчина відображена в окулярах для підводного плавання і тримає в обох руках гантелі. На знімку також вилно, що модель перебуває у чудовій формі. Судячи з підпису до кадру, він був зроблений в Малібу в Каліфорнії.

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