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Похолодання та заморозки: погода 10 листопада в Україні

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Погода на сьогодні 10 листопада в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 10 листопада в Україні

10 листопада в Україні очікується суха та сонячна погода із нічними заморозками та туманами.

Відповідно до прогнозу УкрГідрометцентру, субота, 10 листопада, відзначиться відсутністю опадів, а також туманами, які погіршать видимість на дорогах.

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Найтепліша погода втримається на Закарпатті, де очікується до +10+11 вдень, а найсвіжіше буде на сході – до +3+6. А вночі майже у всіх країні, крім заходу та півдня, можливі заморозки до -3.

У Києві 10 листопада очікується сонячна погода з температурою до +7+9, а вночі до -1.

Похолодання та заморозки: погода 10 листопада в Україні - фото 287659

Детальний прогноз погоди 10 листопада по містах:

  • Ужгород +11+13
  • Львів +9+11
  • Чернівці +9+11
  • Івано-Франківськ +9+11
  • Тернопіль +8+10
  • Рівне +8+10
  • Луцьк +9+11
  • Вінниця +8+10
  • Хмельницький +8+10
  • Житомир +8+10
  • Чернігів +4+6
  • Черкаси +7+9
  • Миколаїв +8+10
  • Одеса +10+12
  • Херсон +8+10
  • Полтава +4+6
  • Суми +3+5
  • Харків +3+5
  • Дніпро +4+6
  • Запоріжжя +7+9
  • Донецьк +4+6
  • Луганськ +3+5

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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