Похолодання та заморозки: погода 10 листопада в Україні

Погода на сьогодні 10 листопада в Україні

10 листопада в Україні очікується суха та сонячна погода із нічними заморозками та туманами.

Відповідно до прогнозу УкрГідрометцентру, субота, 10 листопада, відзначиться відсутністю опадів, а також туманами, які погіршать видимість на дорогах.

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Найтепліша погода втримається на Закарпатті, де очікується до +10+11 вдень, а найсвіжіше буде на сході – до +3+6. А вночі майже у всіх країні, крім заходу та півдня, можливі заморозки до -3.

У Києві 10 листопада очікується сонячна погода з температурою до +7+9, а вночі до -1.

Детальний прогноз погоди 10 листопада по містах:

Ужгород +11+13

Львів +9+11

Чернівці +9+11

Івано-Франківськ +9+11

Тернопіль +8+10

Рівне +8+10

Луцьк +9+11

Вінниця +8+10

Хмельницький +8+10

Житомир +8+10

Чернігів +4+6

Черкаси +7+9

Миколаїв +8+10

Одеса +10+12

Херсон +8+10

Полтава +4+6

Суми +3+5

Харків +3+5

Дніпро +4+6

Запоріжжя +7+9

Донецьк +4+6

Луганськ +3+5

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