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Похолодання і мокрий сніг: прогноз погоди на 27 березня

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Погода на 27 березня в Україні - фото 1
Погода на 27 березня в Україні

27 березня в Україні очікується ускладнення погодних умов, адже температура повітря продовжить знижуватись, а також пройдуть дощі. Детальніший прогноз погоди на завтра читайте далі.

27 березня, у середу, в країні втримається холодна та полога погода. Прогнозується сильний вітер, опади у вигляді мокрого снігу з дощем та похолодання до +3-3 вночі та до +3+6 вдень. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Лише на Сході та на південному сході України буде тепліше, +5+11 градусів, і мокрий сніг сюди не дійде, лише дощ", – додала вона.

У Києві 27 березня очікується сильний вітер, мокрий сніг і температура до +4+5. Однак така синоптична ситуація ненадовго затримається в країні, а вже з четверга і до кінця тижня повернеться тепло та сонячна погода.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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