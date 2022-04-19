Похолодання і дощі: прогноз погоди в Україні на 20 квітня

20 квітня в Україні продовжить знижуватись температура повітря, а у кількох областях очікуються дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

20 квітня, у середу, в країні затримається прохолодна весняна погода. Після нічних заморозків температура вдень втримається на рівні +7+12. Похолодання дійде і до східних областей, де очікується до +10+14. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Де буде дощ? У Харківській, Сумській, Чернігівській, Луганській, Донецькій областях, на Запоріжжі, Одещині, Херсонщині, у Миколаївській області та в Криму. Дощ та мокрий сніг можливий у Карпатах. На решті території України істотні опади – навряд, – додала вона.

У Києві 20 квітня прогнозується до +8+19, серйозних опадів не очікується, але дощі пройдуть. А потепління прийде в країну напередодні Великодня.

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