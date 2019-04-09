Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Похолодання і дощі: прогноз погоди 10 квітня

  • 20
Погода на 10 квітня в Україні - фото 1
Погода на 10 квітня в Україні

В Україну наближається нова порція похолодання, яка у найближчі дні вже захопить кілька областей. Яку погоду очікувати в Україні завтра, 10 квітня, читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Дощовий фронт з заходу вже 9 квітня дійшов до столиці України та продовжує свій рух. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

І ще: Магнітні бурі у квітні 2019: коли українцям поберегти здоров'я

"Завтра, 10 квітня, більша частина України – також у дощиках та дощах. Окрім Сходу України. Дощі випадатимуть періодично. Температура повітря втримається у межах +15+20 градусів, у західних областях буде свіжіше, +8+14 градусів", – йдеться у повідомленні.

У Києві 10 квітня місцями дощі, вночі температура до +8+10, а вдень до +14+16. Однак вже з 11 квітня прийде похолодання.

via GIPHY

Читайте також: Погода на Пасху 2019 в Україні: прогноз на Великдень 28 квітня

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Політичний срач словами українських хітів 90-х: ідеальний батл опонентів
  • 03 квітня, 19:22
  • 2058
Дівчина тижня: пишногруда модель із США Кейлі Коуен (18+)
  • 07 квітня, 17:50
  • 705
Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 квітня 2019 для знаків Зодіаку
  • 07 квітня, 14:24
  • 432
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події