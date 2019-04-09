Похолодання і дощі: прогноз погоди 10 квітня

В Україну наближається нова порція похолодання, яка у найближчі дні вже захопить кілька областей. Яку погоду очікувати в Україні завтра, 10 квітня, читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Дощовий фронт з заходу вже 9 квітня дійшов до столиці України та продовжує свій рух. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Завтра, 10 квітня, більша частина України – також у дощиках та дощах. Окрім Сходу України. Дощі випадатимуть періодично. Температура повітря втримається у межах +15+20 градусів, у західних областях буде свіжіше, +8+14 градусів", – йдеться у повідомленні.

У Києві 10 квітня місцями дощі, вночі температура до +8+10, а вдень до +14+16. Однак вже з 11 квітня прийде похолодання.

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