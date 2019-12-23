Погодна аномалія: в Україні до нового року зацвіли сакури і ромашки (фото)

Через аномально теплу зиму в різних містах України напередодні Нового року почали цвісти сакури, ромашки і віоли. Користувачі діляться незвичайними для грудня знімками у мережі.

Так, через грудневу "весну" у Вінниці на вулиці Порика розцвіло кілька дерев сакури, зазвичай ці дерева цвітуть двічі на рік – навесні і в жовтні-листопаді. На кількох саджанцях з'явилися рожеві квітки, а на тих, де колір ще не проявився, набрякли бруньки. Водночас, більшість дерев виглядають так, як і зазвичай взимку – стовбури без листя і квітів.

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Крім того, аномальне цвітіння помітили і на Закарпатті – в Іршавському районі в середині грудня розцвіли ромашки і віоли. Свіжі бутони очевидці помітили на узбіччях доріг і квітниках місцевих жителів. Фахівці відзначають, що звичайна пора цвітіння цих рослин – літо, а до середини осені вони повністю висихають.

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