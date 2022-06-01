Погода в Україні в перший день літа: прогноз на 1 червня

31 травня в Україні переважатиме ледь не літня погода з незначними дощами у кількох областях. Детальний прогноз на кінець весни по містах читайте далі.

1 червня, у середу, в Україні розпочнеться справжнє літо, про що свідчать градуси. Температура повітря очікується в межах +25 градусів. Надалі літо погріє ще вищими градусами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Протягом дня у більшості областей передбачається висока температура повітря, +24+29 градусів. На Півдні та Сході буде місцями до +30 градусів. У західних областях короткочасні грозові дощі освіжатимуть повітря до +21+25 градусів. Ці літні вже дощі у середу зачеплять східні області, ввечері трохи Центру, Півночі. Південну частину дощі торкнуться локально, тут буде більше сухої погоди, – додала вона.

У Києві 1-го червня дощ з грозою більш ймовірний лише ввечері. Вітер південно-східний, помірний.

Прогноз погоди на 1 червня у містах України:

Ужгород +23...+25

Львів +22...+24

Івано-Франківськ +22...+24

Тернопіль +23...+25

Чернівці +22...+24

Хмельницький +23...+25

Луцьк +22...+24

Рівне +22...+24

Житомир +24...+26

Вінниця +24...+26

Одеса +25...+27

Херсон +29...+31

Сімферополь +28...+30

Кропивницький +26...+28

Черкаси +25...+27

Чернігів +23...+25

Суми +23...+25

Полтава +25...+27

Дніпро +27...+29

Запоріжжя +27...+29

Донецьк +28...+30

Луганськ +29...+31

Харків +28...+30

Київ +24...+26

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