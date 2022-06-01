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війна Kalush

Погода в Україні в перший день літа: прогноз на 1 червня

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Прогноз погоди на 1 червня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 1 червня 2022 в Україні

31 травня в Україні переважатиме ледь не літня погода з незначними дощами у кількох областях. Детальний прогноз на кінець весни по містах читайте далі.

1 червня, у середу, в Україні розпочнеться справжнє літо, про що свідчать градуси. Температура повітря очікується в межах +25 градусів. Надалі літо погріє ще вищими градусами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Протягом дня у більшості областей передбачається висока температура повітря, +24+29 градусів. На Півдні та Сході буде місцями до +30 градусів. У західних областях короткочасні грозові дощі освіжатимуть повітря до +21+25 градусів. Ці літні вже дощі у середу зачеплять східні області, ввечері трохи Центру, Півночі. Південну частину дощі торкнуться локально, тут буде більше сухої погоди, – додала вона.

У Києві 1-го червня дощ з грозою більш ймовірний лише ввечері. Вітер південно-східний, помірний.

Прогноз погоди на 1 червня у містах України:

Погода в Україні в перший день літа: прогноз на 1 червня - фото 506577
  • Ужгород +23...+25
  • Львів +22...+24
  • Івано-Франківськ +22...+24
  • Тернопіль +23...+25
  • Чернівці +22...+24
  • Хмельницький +23...+25
  • Луцьк +22...+24
  • Рівне +22...+24
  • Житомир +24...+26
  • Вінниця +24...+26
  • Одеса +25...+27
  • Херсон +29...+31
  • Сімферополь +28...+30
  • Кропивницький +26...+28
  • Черкаси +25...+27
  • Чернігів +23...+25
  • Суми +23...+25
  • Полтава +25...+27
  • Дніпро +27...+29
  • Запоріжжя +27...+29
  • Донецьк +28...+30
  • Луганськ +29...+31
  • Харків +28...+30
  • Київ +24...+26

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