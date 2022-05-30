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Погода в Україні в останній день весни: прогноз на 31 травня

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Прогноз погоди на 31 травня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 31 травня 2022 в Україні / olimpia campean on Unsplash

31 травня в Україні переважатиме ледь не літня погода з незначними дощами у кількох областях. Детальний прогноз на кінець весни по містах читайте далі.

31 травня, у вівторок, в країні очікується доволі тепла та вітряна погода. Середня температура вдень втримається на рівні +20+26. Найспекотніше буде у східних областях – до +25+30, а найсвіжіше у західних – до +17+22. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Вітер завіватиме з північного заходу, помірний, часом поривчастий. Дощі, місцями з грозами, пройдуть на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Черкащині та подекуди в західних областях. На решті території переважатиме суха погода. У Києві 31-го травня дощ малоймовірний. Протягом дня температура повітря коливатиметься близько +22 градусів. Далі по тижню суттєво потепліє, – додала вона.

Прогноз погоди на 31 травня у містах України:

Погода в Україні в останній день весни: прогноз на 31 травня - фото 506415
  • Ужгород +22+24
  • Львів +20+22
  • Чернівці +20+22
  • Івано-Франківськ +20+22
  • Тернопіль +20+22
  • Рівне +19+21
  • Луцьк +20+22
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +21+23
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +24+26
  • Кропивницький +25+27
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +24+26
  • Херсон +27+29
  • Сімферополь +27+29
  • Полтава +25+27
  • Суми +24+26
  • Харків +29+31
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +29+31
  • Донецьк +29+31
  • Луганськ +29+31

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