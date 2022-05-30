Погода в Україні в останній день весни: прогноз на 31 травня

31 травня в Україні переважатиме ледь не літня погода з незначними дощами у кількох областях. Детальний прогноз на кінець весни по містах читайте далі.

31 травня, у вівторок, в країні очікується доволі тепла та вітряна погода. Середня температура вдень втримається на рівні +20+26. Найспекотніше буде у східних областях – до +25+30, а найсвіжіше у західних – до +17+22. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Вітер завіватиме з північного заходу, помірний, часом поривчастий. Дощі, місцями з грозами, пройдуть на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Черкащині та подекуди в західних областях. На решті території переважатиме суха погода. У Києві 31-го травня дощ малоймовірний. Протягом дня температура повітря коливатиметься близько +22 градусів. Далі по тижню суттєво потепліє, – додала вона.

Прогноз погоди на 31 травня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +20+22

Чернівці +20+22

Івано-Франківськ +20+22

Тернопіль +20+22

Рівне +19+21

Луцьк +20+22

Вінниця +24+26

Хмельницький +21+23

Житомир +21+23

Чернігів +23+25

Черкаси +24+26

Кропивницький +25+27

Миколаїв +26+28

Одеса +24+26

Херсон +27+29

Сімферополь +27+29

Полтава +25+27

Суми +24+26

Харків +29+31

Дніпро +27+29

Запоріжжя +29+31

Донецьк +29+31

Луганськ +29+31

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