Погода в Україні у Страсну суботу: прогноз на 23 квітня

23 квітня в Україні переважатиме тепла погода, але дощі та сильний вітер захоплять чимало областей. Детальний прогноз на Страсну суботу читайте далі.

23 квітня, у суботу, в країні продовжить підійматись температура повітря до позначок +12+18. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі фейсбук. За її словами, трохи холодніше буде уздовж смуги Житомирщина – Хмельниччина – Тернопільщина – Івано-Франківщина – Львівщина – Закарпаття, де вдень очікується до +8+13.

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У суботу в північних, центральних областях та в південній частині України пориви південного та південного вітру досягатимуть штормових значень, 15-20 метрів за секунду. Обережно. На Заході та Сході вітер буде помірним. Дощі пройдуть у західних, північних областях, місцями у центральній частині та на Одещині. На решті території України переважатиме суха повітряна маса, – додала вона.

У Києві 23 квітня також підійметься температура повітря, вдень до +14+16, можливий незначний дощ, але варто звернути на сильний та рвучкий вітер до 15-18 м/с. На Великдень по всій країні втримається тепла погода, до +14+20.

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