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Погода в Україні на вихідних: прогноз на 25-26 червня

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Прогноз погоди на 25-26 червня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 25-26 червня 2022 в Україні / Tobias Tullius on Unsplash

На вихідних в Україну частково повернеться спекотна погода, а дощі чергуватимуться з проясненнями. Детальний прогноз на 25-26 червня читайте далі.

Останні вихідні червня пройдуть доволі колоритно в Україні, адже в суботу, 25 червня, дощі з грозами затримаються у більшості областей, серед яких, центральні, східні та частково північні. А от у західних та у південних переважатиме суха погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. У неділю, 26 червня, серйозних опадів не очікується, але локальні короткочасні дощі можливі по всій країні.

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Субота-неділя в Україні повернуть теплу, до спеки, повітряну масу. Літо є літо. Температура повітря впродовж дня 24 червня становитиме +25+30 градусів, 25-го червня місцями на Півночі та в Центрі +22+25 градусів. Вітер буде східний, північно-східний, помірний, при грозах поривчастий, до сильного, – поділилась вона.

У Києві 25 червня місцями дощі з грозою, температура вдень до +26. У неділю можливий дощ ввечері, а спека посилиться до +29.

Прогноз погоди на 25 червня у містах України:

Погода в Україні на вихідних: прогноз на 25-26 червня - фото 508172
  • Ужгород +31+33
  • Львів +28+30
  • Чернівці +27+29
  • Івано-Франківськ +27+29
  • Тернопіль +27+29
  • Рівне +26+28
  • Луцьк +27+29
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький 26+28
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +24+26
  • Кропивницький +24+26
  • Миколаїв +25+27
  • Одеса +24+26
  • Херсон +24+26
  • Сімферополь +22+24
  • Полтава +24+26
  • Суми +24+26
  • Харків +24+26
  • Дніпро +24+26
  • Запоріжжя +24+26
  • Донецьк +24+26
  • Луганськ +25+27

Прогноз погоди на 26 червня у містах України:

Погода в Україні на вихідних: прогноз на 25-26 червня - фото 508173
  • Ужгород +30+32
  • Львів +26+28
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +26+28
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +26+28
  • Луцьк +27+29
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький 25+27
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +26+28
  • Черкаси +26+28
  • Кропивницький +25+27
  • Миколаїв +24+26
  • Одеса +24+26
  • Херсон +23+25
  • Сімферополь +26+28
  • Полтава +26+28
  • Суми +25+27
  • Харків +26+28
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +23+25
  • Донецьк +25+27
  • Луганськ +26+28

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