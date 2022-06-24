Погода в Україні на вихідних: прогноз на 25-26 червня

На вихідних в Україну частково повернеться спекотна погода, а дощі чергуватимуться з проясненнями. Детальний прогноз на 25-26 червня читайте далі.

Останні вихідні червня пройдуть доволі колоритно в Україні, адже в суботу, 25 червня, дощі з грозами затримаються у більшості областей, серед яких, центральні, східні та частково північні. А от у західних та у південних переважатиме суха погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. У неділю, 26 червня, серйозних опадів не очікується, але локальні короткочасні дощі можливі по всій країні.

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Субота-неділя в Україні повернуть теплу, до спеки, повітряну масу. Літо є літо. Температура повітря впродовж дня 24 червня становитиме +25+30 градусів, 25-го червня місцями на Півночі та в Центрі +22+25 градусів. Вітер буде східний, північно-східний, помірний, при грозах поривчастий, до сильного, – поділилась вона.

У Києві 25 червня місцями дощі з грозою, температура вдень до +26. У неділю можливий дощ ввечері, а спека посилиться до +29.

Прогноз погоди на 25 червня у містах України:

Ужгород +31+33

Львів +28+30

Чернівці +27+29

Івано-Франківськ +27+29

Тернопіль +27+29

Рівне +26+28

Луцьк +27+29

Вінниця +24+26

Хмельницький 26+28

Житомир +26+28

Чернігів +25+27

Черкаси +24+26

Кропивницький +24+26

Миколаїв +25+27

Одеса +24+26

Херсон +24+26

Сімферополь +22+24

Полтава +24+26

Суми +24+26

Харків +24+26

Дніпро +24+26

Запоріжжя +24+26

Донецьк +24+26

Луганськ +25+27

Прогноз погоди на 26 червня у містах України:

Ужгород +30+32

Львів +26+28

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +26+28

Тернопіль +25+27

Рівне +26+28

Луцьк +27+29

Вінниця +26+28

Хмельницький 25+27

Житомир +26+28

Чернігів +26+28

Черкаси +26+28

Кропивницький +25+27

Миколаїв +24+26

Одеса +24+26

Херсон +23+25

Сімферополь +26+28

Полтава +26+28

Суми +25+27

Харків +26+28

Дніпро +25+27

Запоріжжя +23+25

Донецьк +25+27

Луганськ +26+28

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