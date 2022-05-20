Погода в Україні на вихідних погіршиться: прогноз на 21-22 травня

На вихідних в Україні очікуються перепади температури повітря, посилення вітру та дощі з грозами. Детальний прогноз на 21 та на 22 травня читайте далі.

Упродовж суботи-неділі в країні переважатиме мінлива погода. 21 травня циклон принесе у короткочасні дощі з грозами у більшість областей. Лише південна частина України уникне серйозних опадів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

Актуально: Погода у травні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Україна належатиме теплому сектору – тобто, перебуватиме між теплим та холодним фронтами. Як наслідок, повсюди буде тепло: у суботу вдень очікується +20+25 градусів. Нюанси – на Одещині 26+29 градусів. На північному сході України +19+22 градуси. Вітер північно-західний, західний, рвучкий, до сильного. Сильний вітер нам на руку, особливо в прибережних районах та морях, – додала вона щодо погоди 21 травня.

Погода в Україні 21 травня:

У неділю, 22 травня, дощі затримаються у всіх областях, окрім південних, лише вранці у Приазов'ї можливі опади. Також в Україну прийде похолодання до +12+18, на Півдні – до+18+24.

У Києві 21-22 травня очікується волога погода з періодичними дощами, часом – грози! Вітер впродовж суботи-неділі буде рвучким, до сильного, обережно під старими деревами, дивіться пильніше, де паркуєте машину. У столиці в суботу буде порівняно тепло, до +20 градусів, а ось у неділю відчутно похолоднішає, вдень до +12+14 градусів, – доповнила синоптик.

Погода в Україні 22 травня:

Читайте також: Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн