Погода в Україні на вихідні: де пройдуть дощі

Спека залишається по всій країні, однак у кількох областях пройдуть локальні дощі з грозами.

Поки у Польщі йдуть потужні грози, температура у Варшаві, Берліні, Парижі та Лондоні знизилась до +16+20, а Україні продовжується спека. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Грозові дощі сьогодні і завтра періодично випадатимуть у західних областях України – підійдуть польські братні опади. У неділю дощі трохи посунуться східніше і поширяться на Вінниччину, Житомирщину та Київщину. Будуть локальні, від кількох крапель до помірних. У Києві 12 серпня переважатиме ось ця серпнева райська погода – сонце і +26+28 градусів. У другій половині дня атмосферний фронт може черкнути по столиці. Але скоріше лише збільшенням хмарності, парою крапель чи бажанням прилягти поспати прямо тут, на травичці чи за комп‘ютером. Бо на суттєві дощі не схоже", – поділилась синоптик.

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