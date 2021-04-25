Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Погода в Україні на Вербну неділю: прогноз на 25 квітня

  • 42
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

25 квітня в Україні переважатиме прохолодна та волога погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

25 квітня, у неділю, українцям варто готувати до чергової порції похолодання. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, після нічних заморозків середня температура вдень складе до +7+11, трохи тепліше у південних та східних областях – до +11+14.

"Дощі пройдуть періодично у центральних областях, на північному сході та навколо Карпат. У горах – мокрий сніг. У Києві Вербна неділя також відзначиться свіжістю, вночі до заморозків, вдень +8 градусів. Є ймовірність опадів, але незначна. Потепління очікується із середи", розповіла вона.

Прогноз погоди на 25 квітня у містах України:

Погода в Україні на Вербну неділю: прогноз на 25 квітня - фото 456867
  • Ужгород +8+10
  • Львів +6+8
  • Чернівці +7+9
  • Івано-Франківськ +8+10
  • Тернопіль +7+9
  • Рівне +7+9
  • Луцьк +7+9
  • Вінниця +8+10
  • Хмельницький +7+9
  • Житомир +7+9
  • Чернігів +7+9
  • Черкаси +8+10
  • Миколаїв +12+14
  • Одеса +11+13
  • Херсон +12+14
  • Сімферополь +12+14
  • Полтава +9+11
  • Суми +7+9
  • Харків +10+12
  • Дніпро +9+11
  • Запоріжжя +12+13
  • Донецьк +11+13
  • Луганськ +12+13

Читайте також: Привітання з Вербною неділею 2021: красиві вірші, смс, проза

пропозиції партнерів
Новини