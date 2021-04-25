Погода в Україні на Вербну неділю: прогноз на 25 квітня

25 квітня в Україні переважатиме прохолодна та волога погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

25 квітня, у неділю, українцям варто готувати до чергової порції похолодання. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, після нічних заморозків середня температура вдень складе до +7+11, трохи тепліше у південних та східних областях – до +11+14.

"Дощі пройдуть періодично у центральних областях, на північному сході та навколо Карпат. У горах – мокрий сніг. У Києві Вербна неділя також відзначиться свіжістю, вночі до заморозків, вдень +8 градусів. Є ймовірність опадів, але незначна. Потепління очікується із середи", – розповіла вона.

Прогноз погоди на 25 квітня у містах України:

Ужгород +8+10

Львів +6+8

Чернівці +7+9

Івано-Франківськ +8+10

Тернопіль +7+9

Рівне +7+9

Луцьк +7+9

Вінниця +8+10

Хмельницький +7+9

Житомир +7+9

Чернігів +7+9

Черкаси +8+10

Миколаїв +12+14

Одеса +11+13

Херсон +12+14

Сімферополь +12+14

Полтава +9+11

Суми +7+9

Харків +10+12

Дніпро +9+11

Запоріжжя +12+13

Донецьк +11+13

Луганськ +12+13

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