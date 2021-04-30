Погода в Україні на Великдень: прогноз на 2 травня

В Україні 2 травня очікується порція справді весняного тепла. Однак сонячну погоду упродовж зіпсують дощі з грозами.

2 травня, на Великдень, в Україні переважатиме тепла погода, до +15+20, а місцями навіть до +20+24. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"У неділю, на Великдень, дощі передбачаються вночі в західних областях. Потім, поступово, від ранку до вечора дощі з грозами прямуватимуть у східному напрямку і захоплюватимуть впродовж 2-го травня Північ, Центр, Південь (окрім Запоріжжя та Криму). У східних областях на Великдень істотні опади малоймовірні", – поділилась вона.

У Києві 2 травня також переважатиме тепла та комфортна погода, однак вітер посилиться, а ввечері очікується злива.

Прогноз погоди на 2 травня у містах України:

Ужгород +19+21

Львів +19+21

Чернівці +20+22

Івано-Франківськ +20+22

Тернопіль +19+21

Рівне +19+21

Луцьк +17+19

Вінниця +20+22

Хмельницький +20+22

Житомир +20+22

Чернігів +19+21

Черкаси +20+22

Миколаїв +20+22

Одеса +20+22

Херсон +20+22

Сімферополь +21+23

Полтава +20+22

Суми +19+21

Харків +20+22

Дніпро +20+22

Запоріжжя +20+22

Донецьк +20+22

Луганськ +20+22

Читайте також: Магнітні бурі у травні 2021: календар, коли небезпечні дати в Україні