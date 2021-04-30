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Погода в Україні на Великдень: прогноз на 2 травня

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Прогноз погоди на Пасху 2021 - фото 1
Прогноз погоди на Пасху 2021

В Україні 2 травня очікується порція справді весняного тепла. Однак сонячну погоду упродовж зіпсують дощі з грозами.

2 травня, на Великдень, в Україні переважатиме тепла погода, до +15+20, а місцями навіть до +20+24. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"У неділю, на Великдень, дощі передбачаються вночі в західних областях. Потім, поступово, від ранку до вечора дощі з грозами прямуватимуть у східному напрямку і захоплюватимуть впродовж 2-го травня Північ, Центр, Південь (окрім Запоріжжя та Криму). У східних областях на Великдень істотні опади малоймовірні", поділилась вона.

У Києві 2 травня також переважатиме тепла та комфортна погода, однак вітер посилиться, а ввечері очікується злива.

Прогноз погоди на 2 травня у містах України:

Погода в Україні на Великдень: прогноз на 2 травня - фото 457554
  • Ужгород +19+21
  • Львів +19+21
  • Чернівці +20+22
  • Івано-Франківськ +20+22
  • Тернопіль +19+21
  • Рівне +19+21
  • Луцьк +17+19
  • Вінниця +20+22
  • Хмельницький +20+22
  • Житомир +20+22
  • Чернігів +19+21
  • Черкаси +20+22
  • Миколаїв +20+22
  • Одеса +20+22
  • Херсон +20+22
  • Сімферополь +21+23
  • Полтава +20+22
  • Суми +19+21
  • Харків +20+22
  • Дніпро +20+22
  • Запоріжжя +20+22
  • Донецьк +20+22
  • Луганськ +20+22

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