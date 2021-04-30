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Погода в Україні на Великдень: прогноз на 2 травня
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В Україні 2 травня очікується порція справді весняного тепла. Однак сонячну погоду упродовж зіпсують дощі з грозами.
2 травня, на Великдень, в Україні переважатиме тепла погода, до +15+20, а місцями навіть до +20+24. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.
"У неділю, на Великдень, дощі передбачаються вночі в західних областях. Потім, поступово, від ранку до вечора дощі з грозами прямуватимуть у східному напрямку і захоплюватимуть впродовж 2-го травня Північ, Центр, Південь (окрім Запоріжжя та Криму). У східних областях на Великдень істотні опади малоймовірні", – поділилась вона.
У Києві 2 травня також переважатиме тепла та комфортна погода, однак вітер посилиться, а ввечері очікується злива.
Прогноз погоди на 2 травня у містах України:
- Ужгород +19+21
- Львів +19+21
- Чернівці +20+22
- Івано-Франківськ +20+22
- Тернопіль +19+21
- Рівне +19+21
- Луцьк +17+19
- Вінниця +20+22
- Хмельницький +20+22
- Житомир +20+22
- Чернігів +19+21
- Черкаси +20+22
- Миколаїв +20+22
- Одеса +20+22
- Херсон +20+22
- Сімферополь +21+23
- Полтава +20+22
- Суми +19+21
- Харків +20+22
- Дніпро +20+22
- Запоріжжя +20+22
- Донецьк +20+22
- Луганськ +20+22
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